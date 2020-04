Festa del 25 aprile, il prefetto: “Rafforzati nel coraggio del dolore”. Cerimonia in diretta su Telelibertà

Si celebra oggi, sabato 25 aprile, il 75esimo anniversario della Liberazione italiana dal nazifascismo. Un anniversario che arriva nel pieno dell’emergenza sanitaria. Alle 11 su Telelibertà e in streaming sul sito del Comune di Piacenza verrà trasmessa la celebrazione ufficiale in programma in piazza Cavalli.

Il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri e il presidente Anpi Stefano Pronti deporranno una corona al Sacrario dei Caduti e osserveranno un minuto di raccoglimento in memoria delle donne e degli uomini che hanno dato la vita per la Resistenza.

Sono stati inoltre deposti omaggi floreali alle lapidi Dolmen di Stradone Farnese, Liceo Scientifico angolo via IV Novembre, lapide sul muro Ospedale Militare, sacrario nel cortile di Palazzo Gotico, Lapide Piazzale Velleia, Statue sul Lungo Po.

“Vinceremo insieme – oggi più che mai restiamo uniti e liberi. Un 25 aprile di impegno, di unità e di speranza” questo lo slogan adottato dal comune di Piacenza che ha invitato i cittadini ad esporre il tricolore da finestre e balconi.

“La bandiera italiana potrà essere il simbolo, in ogni casa, dell’unità e del senso di appartenenza alla comunità che questa ricorrenza così carica di significato ci esorta a rafforzare ulteriormente, ancor più in un momento così difficile per il Paese e per il nostro territorio in particolare” ha dichiarato il sindaco Patrizia Barbieri. Bandiere che possono essere acquistate in edicola con il quotidiano Libertà.

“L’esercizio del coraggio nel dolore ci ha sicuramente rafforzato come cittadini e come comunità – sono le parole del prefetto Maurizio Falco -, ci ha reso allo stesso tempo più consapevoli della nostra vulnerabilità e della nostra forza, ricordandoci che l’unica formula efficace nelle situazioni di emergenza è la unità nella solidarietà”.

