San Polo, al centro Covid arriva una mamma con il suo bebè

Al centro Covid di San Polo è arrivata nei giorni scorsi una mamma con un neonato, che sarà ospite della struttura fino alla conclusione del proprio periodo di isolamento. A farlo sapere l’Ausl di Piacenza sul profilo Facebook.

“La direzione assistenziale e le ostetriche hanno gestito la dimissione dall’ospedale e l’accompagnamento alla struttura compreso il ritiro dei dispositivi di sicurezza e del corredo necessario al piccolo. Mamma e neonato stanno bene e si aggiungono ad altre due donne con i loro bebè già ospitate nel centro covid” si legge nel post.

In particolare, le ostetriche del Percorso nascita seguono le tre puerpere direttamente a San Polo, per fornire l’assistenza necessaria, soprattutto sul fronte dell’allattamento.

Nelle immagini, gli operatori in servizio al centro covid (la coordinatrice Maria Giuseppina Inzerillo con il personale di Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza), le ostetriche dell’ospedale (con la coordinatrice Daniela Russo) e Cristina Vedovelli per la direzione assistenziale, che ha seguito tutto l’iter insieme alla collega Gabriella Di Girolamo.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà