Riprende il mercato: “Solo quattro banchi e pochissimi clienti”

“Ci aspettavamo una ripresa diversa, un po’ più sostenuta. Ma la voglia di tornare in piazza era tanta, ci accontentiamo”. Giovanni Garbi, storico venditore ambulante di formaggi e salumi, si fa portavoce della strana sensazione vissuta dagli operatori commerciali che stamattina – 29 aprile – sono tornati in piazza dopo uno stop lungo diverse settimane a causa dell’emergenza Coronavirus. Nella zona dei chiostri del Duomo, infatti, l’amministrazione comunale ha riorganizzato il mercato cittadino con quattro banchi alimentari e, purtroppo, un contesto semi-deserto. “In questo periodo di sospensione – spiega Garbi – abbiamo avuto zero incassi e gravi perdite economiche. Purtroppo i nostri colleghi che vendono abbigliamento e scarpe stanno vivendo una situazione ancora più drammatica, perché non possono riprendere la propria attività”. L’area – all’ombra della cattedrale di Piacenza – è stata transennata per regolare gli accessi. “Questo primo giorno – commenta l’ambulante Edwin Errej – è andato male. Forse la gente ha paura a uscire di casa. E magari qualcuno non sa che i banchi alimentari si trovano nei chiostri del Duomo, e non in piazza Cavalli”.

La ripresa del mercato alimentare è stata consentita dall’ordinanza regionale dello scorso 22 aprile, che autorizza la riapertura della vendita all’aperto in spazi pubblici perimetrati nei quali sia possibile monitorare gli ingressi.