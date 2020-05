Droga, 8 giovani segnalati. Denunciato un 40enne con un coltello in auto

Proseguono i controlli antidroga, anche con il supporto di personale in abiti civili, da parte dei carabinieri. In particolare a Piacenza, Pontenure e San Nicolò sono stati fermati e segnalati 8 giovani come assuntori di sostanze stupefacenti. Quattro di loro erano stranieri, tra i 23 e i 34 anni, residenti in provincia di Piacenza, mentre tutti gli altri piacentini, poco più che ventenni; sono stati trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati 24 grammi di droga tra marijuana, eroina, cocaina e hashish.

Non sono mancati nemmeno i comportamenti poco virtuosi di altre persone controllate. Un automobilista, di 28 anni, nato in Romania, residente da tempo in città, è stato trovato alla guida della sua auto con un tasso alcolico di 1,72 grammi per litro. Gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica. Un 40enne, nato a Napoli e residente in provincia, è stato fermato a Pontenure lungo la via Emilia: aveva in auto un grosso coltello a serramanico ed è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere.