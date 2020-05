Paura a Gragnano, perde il controllo dell’auto e si ribalta in un fossato

Grave incidente oggi, sabato 2 maggio, a Gragnano in prossimità del centro abitato del paese: per cause da accertare, un uomo alla guida di una Seat Ibiza, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo terminando in un profondo canale di scolo ai margini della carreggiata. Fortunatamente non era presente acqua all’interno del fossato e, una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno estratto il ferito consentendo così l’intervento degli uomini del 118 di Piacenza e della Pubblica Assistenza. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. Le condizioni del ferito sono molto gravi.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà