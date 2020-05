Capriolo ferito a Rivergaro: interviene il Wild Life Rescue Center. FOTO

Non è ancora chiaro quale sia stata la dinamica che ha portato al ferimento di un giovane capriolo che oggi, domenica 3 maggio, è stato soccorso nelle campagne di Rivergaro dopo essere stato rinvenuto agonizzante a terra da alcuni cittadini. L’animale ha riportato alcune ferite e non è da escludere che possa essere stato urtato da una vettura in transito e poi, dolorante, si sia trascinato in aperta campagna prima di stramazzare al suolo. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Piacenza Wildlife Rescue Center che lo hanno trasportato nel loro ambulatorio per le cure del caso. Nelle ultime settimane, complice il lockdown, gli avvistamenti di questi animali sono aumentati in maniera esponenziale: il silenzio delle strade ha allargato il loro raggio d’azione e non è affatto rarità osservarli anche in luoghi precedentemente off-limits per i selvatici.

