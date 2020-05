Altra notte di fuoco, torna in azione il piromane del Peep

Ennesimo gesto vandalico da parte di colui che è stato definito il “piromane del Peep”. Questa sera, lunedì 4 maggio, una aiuola è stata data alle fiamme: è accaduto intorno alle 22.30 in via Falcone. Ad incendiarsi sono state alcune sterpaglie con i voglio del fuoco che non hanno avuto troppe difficoltà a soffocare le fiamme. Negli ultimi mesi, sono state auto, cassonetti e alberi a finire nel mirino del malvivente, divenuto ormai incubo per gli abitanti del quartiere.