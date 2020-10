Torna in azione il piromane: tre roghi in poche ore. Auto in fiamme al Peep

Dopo una breve pausa priva di episodi, ecco ritornare in azione il tristemente noto “piromane di Piacenza” che da mesi purtroppo sta creando scompiglio con azioni incendiarie. Oggi, domenica 4 ottobre, si sono registrati diversi interventi da parte dei vigili del fuoco di strada Valnure per soffocare i roghi presumibilmente appiccati dallo stesso uomo. Il primo ha riguardato un’automobile incendiata in via Penitenti. Ennesimo incendio successivamente all’ex mercato ortofrutticolo di via Colombo e, per concludere, anche due cassonetti sono stati divorati dalle fiamme in via Maddalena.

