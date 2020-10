Ennesimo rogo al quartiere Peep, si sospetta ancora la mano del piromane

In via Carella

Non è dato sapere se dietro al rogo divampato oggi, domenica 25 ottobre, intorno alle 18 in via Carella, ci sia la mano dell’ormai tristemente celebre piromane di Piacenza, ma i sospetti sono forti. La zona è ancora quella del quartiere Peep, l’obiettivo, per l’ennesima volta, un cassonetto dei rifiuti che è andato distrutto nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Un rogo che ha provocato un fumo piuttosto fastidioso visto che in fiamme sono andati numerosi oggetti di plastica.