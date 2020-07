Ancora una notte di roghi in città: sei incendi, super lavoro per i pompieri

Sembra essere senza pace la nostra città che, dopo lo scossone giudiziario rappresentato dallo scandalo che ha travolto i carabinieri, questa sera si ritrova a fronteggiare il ritorno in azione del piromane che da mesi sta creando scompiglio a Piacenza. Addirittura sei i roghi che, nel giro di un’ora, sono stati innescati in diverse zone cittadine. Fiamme nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo di via Colombo, nei pressi del cavalcavia che conduce alla zona della Caorsana, in strada dell’Anselma, al campo da baseball “De Benedetti” e altri due nel quartiere Peep. Sterpaglie, siepi, albero sono stati presi di mira, fiamme e tanto fumo, la cui presenza è stata avvertita a in tutta l’area urbana. In tutti i casi i vigili del fuoco sonno intervenuti per soffocare le fiamme e limitare i danni. Quattro le squadre complessivamente impegnate, tre della caserma di strada Valnure e una giunta a supporto dal distaccamento di Castel San Giovanni. Ovviamente sono in corso gli accertamenti per cercare di risalire al responsabile che evidentemente ha intensificato la portata delle proprie “imprese”.

