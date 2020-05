Si ribalta con il trattore e rimane incastrato: agricoltore ferito

Brutto incidente questa mattina, giovedì 7 maggio, nel comune di Cortemaggiore: un agricoltore di 77 anni, a bordo di un trattore e intento a lavorare nella propria cascina, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato. Pare che l’uomo fosse intento a sollevare alcune rotoballe di fieno e, a causa del terreno instabile, sia finito in un canale.

L’uomo, in seguito all’incidente, è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco di Fiorenzuola, che dopo parecchi minuti sono riusciti a liberarlo: non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche un’autogrù proveniente da Piacenza. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenute due automediche di Roveleto e Fiorenzuola.