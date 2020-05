Super lavoro per i vigili del fuoco, roghi sospetti in tre zone cittadine

Serata molto movimentata per i vigli del fuoco della caserma di strada Valnure quella di sabato 9 maggio. Tre roghi hanno richiesto l‘intervento dei pompieri in rapida successione. Per tutti c’è il sospetto che possa ancora trattarsi dell’opera del piromane che da mesi sta creando problemi in diverse zone della città.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 20.30 ai margini della carreggiata della tangenziale cittadina, nella zona del parco Montecucco. Per soffocare le fiamme che hanno interessato sterpaglie e piumini, è stata necessaria la chiusura al traffico per mezz’ora. Poco dopo incendio nella zona di Vallera: anche in questo caso, sterpaglie in fiamme. Ultimo intervento intorno alle 23 nella zona di strada Malchioda dove l’incendio ha interessato un cassonetto dei rifiuti.