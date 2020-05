Maltempo in arrivo nel tardo pomeriggio: forte vento e temporali

Una allerta arancione per vento è stata emessa dalla Protezione civile dell’Emilia-Romagna per la provincia di Piacenza; un’altra di colore giallo, sempre per il Piacentino, relativamente a formazioni temporalesche.

Il maltempo inizierà nella seconda parte della giornata di oggi con temporali, in intensificazione nelle ore serali e notturne. sui rilievi e sulla pianura occidentale. Fenomeni che si attenueranno già dalle prime ore del mattino di domani, esaurendosi poi dalle ore pomeridiane. Forte vento è previsto sui crinali, con raffiche fino ai 100 Km /h, e sulla con intensità di circa 70 Km/h.