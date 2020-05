Il Coronavirus cancella la movida. Saltano anche i Venerdì Piacentini

La movida dovrà attendere ancora un po’. A causa dell’emergenza Coronavirus, a Piacenza saltano tutti gli eventi in programma a giugno. Niente da fare, dunque, per la Festa del rugby (cioè la festa dei Lyons), l’Alley Hoop, il Gola Gola Festival e soprattutto i Venerdì Piacentini.

Lo ha fatto sapere l’assessore alla cultura Stefano Cavalli, il quale ha commentato: “I Venerdì Piacentini sono di sicuro annullati per giugno, vedremo se a luglio si riuscirà a fare qualcosa, ma per ora non possiamo garantirlo. Sono saltate quasi tutte le iniziative estive. La priorità deve essere quella di tutelare il più possibile la salute, non possiamo permetterci passi falsi”.