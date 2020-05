“Tampone anche ai degenti che entrano ed escono dagli ospedali”

“Nonostante l’andamento incoraggiante del contagio, invitiamo le Ausl ad alzare il livello di guardia per quanto riguarda la sicurezza. L’intenzione della Regione è quella di estendere il tampone nasofaringeo a tutti coloro che entrano in ospedale come degenti. Stesso discorso per quanto riguarda chi esce dall’ospedale dopo un ricovero”.

Lo ha spiegato l’assessore regionale alla salute, Raffaele Donini, nel fare il punto sull’emergenza Coronavirus in Emilia Romagna. “Una proposta – ha proseguito Donini – pensata per fare in modo che i cittadini possano tornare alle proprie case sicuri di non aver contratto il virus dopo un ricovero in ospedale”.