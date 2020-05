Fase-2, sul Facsal arriva la corsia preferenziale per chi corre. Mancioppi: “Convivenza in sicurezza per runner, ciclisti e pedoni”

Ora i runner hanno una corsia preferenziale sul Pubblico Passeggio per correre in sicurezza e per evitare assembramenti in uno dei luoghi più frequentati della città. L’assessore alla mobilità del comune di Piacenza, Paolo Mancioppi, ha presentato questa mattina lo spazio dedicato a chi ama il jogging, che corre lungo tutto il Facsal, delimitato con strisce bianche e segnali dedicati.

“Tutti dobbiamo prendere atto che siamo in un periodo storico nel quale stanno cambiando certe regole per far sì che tutti – runner, ciclisti e pedoni – possano convivere in sicurezza” ha dichiarato Mancioppi.