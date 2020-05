Borgonovo: il Comune rinuncia alle rette. “Scelta difficile, ma pensiamo alle famiglie”

Il comune di Borgonovo azzera le rette per l’asilo nido, mensa e trasporto scolastico. Per le casse del comune si tratta di una mancata entrata di circa 146 mila euro che, per un ente pubblico che è appena uscito dai quattro anni “lacrime e sangue” che erano stati imposti dalla procedura di pre-dissesto, rappresentano una cifra importante di cui dovrà ora fare a meno. “Non è facile per il comune privarsi di questa somma – dice l’assessore all’istruzione Isabella Gerbi – ma non è facile nemmeno per le famiglie, soprattutto per quelle che sono state colpite da questo momento di crisi”.

