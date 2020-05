Marijuana nel beauty e negli slip, due arresti e una denuncia in via Sbolli

Due arresti e una denuncia è il bilancio di una operazione di polizia condotta nel pomeriggio di sabato 16 maggio in via Sbolli per il contrasto allo spaccio di stupefacenti. Si tratta di un piacentino di 23 anni, una napoletana di 33 anni residente a Piacenza e di un albanese 22enne.

La volante, intervenuta su segnalazione, ha notato due persone scendere di corsa di un’auto. Si trattava dell’albanese e della donna, la quale ha lasciato cadere un beauty case, poi raccolto dagli agenti, nel quale erano custoditi oltre 70 grammi di marijuana. La donna è stata arrestata e il 22enne denunciato, entrambi per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Una seconda volante ha notato che sull’auto c’era un’altra persona, identificata per il piacentino 23enne, al quale è stata chiesta motivazione del veloce allontanamento degli altri due. Il giovane ha spontaneamente estratto dagli slip un involucro con altri 40 grammi di marijuana, ed è stato così arrestato.