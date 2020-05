Anche a Piacenza permessi di soggiorno prorogati fino al 31 agosto

Dopo la riapertura dell’ufficio immigrazione, la Questura di Piacenza rende noto che, in considerazione delle recenti disposizioni normative emanate dal Governo in tema di immigrazione, i permessi di soggiorno dei cittadini stranieri conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020.

Stesso discorso per quanto riguarda i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, i quali sono anch’essi prorogati fino al 31 agosto 2020, così come le autorizzazioni al soggiorno per i cittadini dell’Unione Europea e i documenti di viaggio per i titolari dello status di rifugiati e di coloro che beneficiano della protezione sussidiaria.

La validità dei nullaosta rilasciati per lavoro stagionale è prorogata fino al 31 agosto 2020, così come la validità dei nullaosta rilasciati per il ricongiungimento familiare.

Il comunicato della Questura di Piacenza