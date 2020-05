Castello, solidarietà dalla comunità indiana: donati all’ospedale 3mila euro

La comunità indiana della Valtidone si è autotassata per raccogliere fondi a favore del reparto di rianimazione dell’ospedale di Castel San Giovanni. Il ricavato, 3 mila euro, sono serviti per comprare mascherine, materiali antidecubito e dispositivi di sicurezza. “Noi – dicono i referenti della comunità indiana – non abbiamo avuto parenti ricoverati ma ci siamo ugualmente sentiti in dovere di dare il nostro contributo”.

