A Bobbio e Coli test sierologici gratuiti per i dipendenti comunali

I dipendenti dei Comuni di Bobbio e di Coli questa mattina, sabato 23 maggio, hanno avuto la possibilità di sottoporsi gratuitamente al test sierologico per capire se sono entrati a contatto o meno con il Coronavirurs. “Ci sembrava giusto – ha commentato il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali – perché in questi tre mesi di emergenza sono stati a contatto diretto con il pubblico”. Su base volontaria anche molti cittadini hanno scelto di effettuare il prelievo di sangue utile anche a mappare il contagio sul nostro territorio. “Abbiamo effettuato 35 test la settimana scorsa e 40 questa mattina” ha aggiunto Renato Torre, sindaco di Coli. I test sono stati effettuati sulla clinica mobile del Centro Medico Rocca di Piacenza che ha raggiunto le località della Val Trebbia e sabato prossimo sarà a Marsaglia. Daniele Rocca, titolare del Centro Medico Rocca, ha annunciato che prossimamente verrà aperto un poliambulatorio a Bobbio. Il Comune di Coli nei giorni scorsi ha finanziato anche la sanificazione di bar, ristoranti e alberghi del territorio per aiutare gli esercenti.

