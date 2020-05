Chiude la calzoleria Rossi dopo 108 anni di storia: “Andiamo in pensione”

Oltre cent’anni di attività, 108 per l’esattezza. Due guerre mondiali, la “grande recessione” del nuovo secolo e, in ultimo, una pandemia globale. Sullo sfondo di questi eventi epocali, la storica calzoleria “Rossi Kammi” è sempre stata una certezza del tessuto commerciale piacentino: da via Roma a piazza Cavalli, fino all’attuale negozio nella galleria San Francesco. Qui, da qualche giorno, campeggia un cartello da crepacuore per i clienti più affezionati: “Svendita totale per cessata attività”. Ma la scelta dei titolari Bruno Rossi e Lucilla Bertoli, marito e moglie che hanno ereditato la calzoleria dai loro parenti, non è dettata dalla crisi economica da Coronavirus: “Semplicemente – spiegano – è arrivato il momento di andare in pensione. Il negozio venne aperto nel 1912 da mio nonno Leopoldo Rossi. I nostri figli hanno scelto un’altra carriera, è ora di abbassare la saracinesca per sempre. Ringraziamo la clientela per lo splendido rapporto instaurato in tutto questo tempo”. Un affetto ben visibile sulla parete interna della boutique di scarpe, sulla quale Bruno e Lucilla hanno affisso i messaggi di ringraziamento ricevuti in questi giorni dopo la notizia dell’imminente chiusura, fissata per il 30 giugno.

