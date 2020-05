“Buchi nella rete e cancello sgangherato, l’area sgambamento è inutilizzabile”

“Ma se un cane scappa e aggredisce qualcuno, la colpa è del padrone o dell’amministrazione comunale?”. La domanda sorge spontanea tra i frequentatori dell’area sgambamento per cani in via Maculani. Lo spazio per gli amici a quattro zampe, infatti, è decisamente malmesso: la recinzione è piena di grossi buchi attraverso cui i cani potrebbero scappare verso il viale ciclopedonale e il parcheggio di barriera Milano. Alla rete sono state messe delle “pezze” fai da te: sedie appoggiate agli squarci e “toppe” di filo metallico. E il cancello d’ingresso è sgangherato. “L’area sgambamento di via Maculani deve essere sistemata – sottolinea un cittadino – prima che si verifichi un incidente con un cane fuggito dal perimetro. Il Comune di Piacenza intervenga il prima possibile”.

Il vicesindaco Elena Baio, con delega alla tutela degli animali, replica che “a breve partiranno i lavori per la sistemazione delle aree sgambamento cittadine”.