La Pellegrina spegne 27 candeline con testimonianze e riflessioni

Alla Pellegrina è tutto pronto per festeggiare con il territorio il ventisettesimo compleanno di casa “Don Venturini”. Il compleanno corale della struttura gestita dall’associazione “La Ricerca” in collaborazione con la Caritas diocesana, prevede oggi, sabato 30 maggio alle 18, il momento clou con il meeting virtuale via radio e tv in cui ospiti, amici e operatori della casa che accoglie persone malate di aids condivideranno testimonianze, riflessioni, emozioni con chiunque vorrà partecipare “sintonizzandosi” idealmente alle 18,15 con Radio Sound e alle 18,30 con Telelibertà che trasmetterà uno speciale nel programma “Le strade della vita”. Interverranno anche due sacerdoti: don Franco Capelli, assistente spirituale della casa, e il vicario episcopale per la Pastorale don Paolo Cignatta.

