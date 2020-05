Malore mentre è alla guida, 65enne si ribalta con l’auto e muore tra le braccia della figlia

Un uomo di 65 anni, residente a Farini, è morto oggi, intorno alle 13, dopo essersi ribaltato con l’auto che conduceva lungo la strada provinciale Valnure, in località Bosconure, nel comune di Ferriere. Inutili i tentativi di rianimazione operati dai soccorritori del 118 di Farini e di Parma giunti sul posto a bordo dell’elicottero. Stando alle ricostruzioni, il 65enne, di origini argentine, si trovava in auto con la figlia 37enne quando, improvvisamente, avrebbe accusato un pesante malore: l’auto priva di guida si è ribaltata lungo la carreggiata. Fortunatamente nessuna conseguenza per la giovane, nulla da fare invece per l’uomo.

Sul posto, oltre al 118, anche i carabinieri di Pavia e i vigili del fuoco. La strada è rimasta bloccata a lungo per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.