Il 15 giugno al via al Grest a Castel San Giovanni: bambini a gruppi

A Castel San Giovanni il 15 giugno riparte il Grest. La grande avventura estiva proseguirà fino all’11 settembre, con una pausa dal 7 al 24 agosto. Una vera e propria impresa in tempi di Coronavirus ma, nonostante le mille incertezze, la parrocchia, insieme al comune, e grazie ad una rete di collaborazioni forse mai vista prima, riuscirà a garantire ben dieci settimane di Grest “diffuso”. I bambini non si troveranno più solo in oratorio, ma verranno suddivisi in dieci differenti dislocazioni individuate in altrettanti punti della città. Sono previsti contributi fino ad un massimo di 336 euro a figlio.

