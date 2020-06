Furgone si ribalta in A1 dopo uno scontro: tre feriti

Gravi disagi al traffico, ma soprattutto tre feriti in seguito all’incidente verificatosi intorno alle 8.00 di questa mattina al chilometro 70 dell’autostrada A1, all’altezza di Cadeo. Per cause da accertare, un furgone che procedeva in direzione Nord, ha improvvisamente sbandato entrando in collisione con un’altra vettura prima di ribaltarsi lungo la corsia centrale della carreggiata.

Sul posto sono giunti i soccorritori da Fidenza, Cadeo e Fiorenzuola; inizialmente il conducente è apparso in gravi condizioni ed è stato allertato il servizio di elisoccorso che in seguito ha fatto rientro a Parma visto che, una volta estratto dai vigili del fuoco dall’abitacolo, le condizioni dell’uomo sono risultate meno preoccupanti. Feriti anche gli occupanti dell’altra vettura, tutti in maniera lieve.

Gravi le ripercussioni sul traffico per consentire agli operatori di liberare la carreggiata ed effettuare la pulizia stradale: LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE.