Sabato riaprono le piscine del Polisportivo: accesso solo con prenotazione

Riapriranno sabato prossimo, 6 giugno, le piscine estive del centro Polisportivo di Piacenza. L’accesso all’impianto sarà consentito unicamente su prenotazione tramite il sito www.polisportivopiacenza.it.

La struttura sarà in funzione sette giorni su sette, con accesso dalle 9.30 alle 20.00 alla vasca olimpica, dalle 10.00 alle 19.00 per la laguna riservata ai bambini da 0 a 6 anni e per la vasca baby rivolta alla fascia d’età 6-9 anni.

Già operativi dal 30 maggio, invece, il centro sportivo Farnesiana e la piscina Raffalda: anche in questo caso occorre la prenotazione (i numeri sono 0523-579145 e lo 0523-713443).

La struttura della Farnesiana è accessibile dal lunedì al giovedì dalle 12.00 alle 21.00, il venerdì dalle 12.00 alle 19.00, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 19.00.

La Raffalda, i cui orari potranno subire modifiche dal 14 giugno in avanti, è aperta il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 14.00, il martedì e giovedì dalle 6.30 alle 8.30 e dalle 12.00 alle 14.00, con chiusura al pubblico la domenica.

