Torna il torneo di Golf Terranostra di Campagna Amica

Torna il trofeo di Golf Terranostra Campagna Amica Piacenza. Un evento entrato ormai a far parte della tradizione che giunge alla 12esima edizione e che quest’anno è stato organizzato nel pieno rispetto delle norme per contrastare i contagi da Covid-19. L’appuntamento è per sabato, 6 giugno, al Golf Club di Castell’Arquato (località Borlacca,1). I vincitori riceveranno in premio prodotti a km zero della rete di Campagna Amica; le premiazioni sono previste alle 17. “Sarà l’occasione per tornare a vivere insieme agli sportivi il fascino del nostro territorio e per celebrare anche il valore e la qualità delle sue produzioni” – commenta il cuoco contadino di Campagna Amica Paolo Oddi dell’agriturismo “Il Viandante” che parteciperà all’evento. Un appuntamento fisso quindi per tutti gli appassionati di questo sport attenti però anche all’alimentazione e al rispetto dell’ambiente. Infatti, il golf è uno sport dove si sta costantemente a contatto della natura, dove il paesaggio è l’altro grande protagonista che fa da cornice alle diverse competizioni.

