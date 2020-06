Ustionata con l’acqua bollente, grave una bimba. Interviene l’elisoccorso

Sono gravi le condizioni della bambina che questa mattina, venerdì 5 giugno, è rimasta ustionata con dell’acqua bollente mentre era in casa con la famiglia, in zona Farnesiana a Piacenza. Sul posto sono giunte l’auto infermieristica del 118 e l’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza. A causa delle ustioni la bimba è stata trasportata dall’elisoccorso al Centro grandi ustionati di Parma. La piccola non sarebbe in pericolo di vita.

