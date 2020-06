Baldino su Covid: “Virus ancora per le strade di Piacenza. Un anno per tornare ai livelli di normalità per le prestazioni sanitarie”

“L’obiettivo è di individuare tutti i positivi al Covid 19 presenti sul territorio per isolarli. Questa è la principale battaglia per i prossimi due mesi”. Sono le parole di Luca Baldino, direttore generale di Ausl di Piacenza e commissario straordinario dell’emergenza Coronavirus che oggi, 8 giugno, è stato invitato a tenere un’audizione in consiglio comunale, convocato a Palazzo Gotico, per fare il punto della situazione sulla pandemia che ha travolto la nostra provincia. “La situazione epidemiologica, al momento, è sotto controllo – ha assicurato Baldino. Al 5 giugno i piacentini positivi sono stati 4.496 con una percentuale costantemente in calo, 1.817 solo nella città di Piacenza. Dai dati i nostro possesso possiamo dire che il virus contagia sia giovani che anziani mentre “risparmia” i bambini. Al momento sono 539 le persone con malattia in corso di cui 11 persone ricoverate in terapie intensiva. Non c’è più nessuno in pericolo di vita, a parte questi ultimi – ha sottolineato Baldino – e i sintomi sono decisamente meno gravi. I pazienti delle terapie intensive, di cui 6 a Piacenza e 5 in altre strutture del territorio, sono ricoverati da diverse settimane”. I numeri indicano effettivamente che l’emergenza è alle spalle. “Siamo passati da 152 persone ricoverate in terapia intensiva durante il picco a 11 e da 507 ricoveri per polmoniti a 46 attuali”.

Da oltre una settimana non si registrano accessi al pronto soccorso con persone che lamentano sintomi da Covid. “Abbiamo capito che l’epicentro dell’epidemia era a Lodi”. Ad oggi Ausl conta 974 vittime da Covid nella provincia di Piacenza contro i 958 segnalati dalla regione tenendo conto anche dei residenti fuori regione. “Indubbiamente la situazione della pandemia è in fase di remissione ma il virus non è scomparso, sta ancora girando per le strade di Piacenza – ha spiegato Baldino – il caldo e il distanziamento sociale aiutano ma dobbiamo arrivare a contagi zero entro fine estate”.

La sorveglianza resta il punto cardine su cui poggia la riprogrammazione della sanità piacentina: “Un soggetto che abbia sintomi, tipo febbre, viene segnalato dai medici di medicina generale all’Ausl. Le Usca intervengono immediatamente a casa, e sia il soggetto che la famiglia vengono sottoposti a tampone per garantire la diagnosi di Covid e procedere con l’isolamento e le cure. All’interno dell’ospedale chiunque venga ricoverato viene sottoposto al tampone. I pazienti sospetti vengono isolati nei reparti di quarantena e li restano tre giorni per essere sottoposti a doppio tampone” .

NUOVA ORGANIZZAZIONE:

I 44 posti letto di terapia intensiva arriveranno a 54. La struttura sarà flessibile. “Prima del Covid avevamo 15 posti letto. Al terzo piano al blocco A stiamo facendo lavori per impianti sul tetto per avere nella zona ricambi d’aria e pressione negativa. Dal 1 agosto ospiterà pneumologia con terapia intensiva respiratoria e dall’altro corridoio medicina sub intensiva con stanze da 6 letti a vista e stanze singole. Saremo in grado di ottenere 25 /30 posti letto di terapia intensiva nel giro di poche ore. Faremo la stessa operazione presso la cardiologia dell’ospedale di Castel San Giovanni. Lavori sono previsti anche a Fiorenzuola. Gli interventi verranno portati a termine entro il 31 agosto.

PERSONALE:

La dotazione organica è stata aumentata di 300 persone tra tempo indeterminato e determinato, più infermieri che medici perchè “non siamo riusciti a trovarli”. Tutto il personale assunto verrà mantenuto fino alla fine dell’anno e forse per l’anno prossimo.

ATTIVITA’ AMBULATORIALI:

L’emergenza ha causato anche il lockdown di esami e visite (tranne quelle essenziali). L’attività sta riprendendo. L’Ausl sta richiamando i cittadini che avevano prenotato prima del 21 febbraio. Tutti i reparti hanno riaperto e sono state recuperate il 50% delle prestazioni. Dal 1 luglio riapriranno le prenotazioni Cup. Sono 25mila le prestazioni da recuperare. “I volumi torneranno come prima ma ci vorrà almeno un anno” – ha spiegato Baldino.