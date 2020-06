Violento scontro tra due auto all’incrocio, tre feriti

Due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Orsi e via del Commercio a Piacenza e tre persone sono rimaste ferite. L’incidente si è verificato intorno alle 11 di lunedì 8 giugno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Le condizioni dei due uomini alla guida non destano preoccupazioni, più serie invece le condizioni di una donna che si trovava a bordo di una delle due auto coinvolte. Tutti i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Piacenza. Le cause del sinistro sono al vaglio della Polizia municipale.

