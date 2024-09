Incidente stradale intorno alle 18.30 di mercoledì 25 settembre in via Alessandria a Piacenza.

Per cause da chiarire un ragazzo è stato investito da un’auto.

Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno trasportato Il 14enne ferito in ospedale. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.