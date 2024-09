Tamponamento in via XXI aprile: tre auto coinvolte, sei feriti e traffico in tilt

Tamponamento a Piacenza in via XXI aprile nel pomeriggio di mercoledì 25 settembre. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre auto, cinque le persone ferite in modo lieve, una in modo più serio ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici di Sicurezza e lavoro per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale dopo l’incidente.