Scontro tra due auto, una finisce fuori strada. Tre feriti in via Einaudi

Due auto si sono scontrate in via Einaudi a Piacenza nella tarda mattina di giovedì 11 giugno e, in seguito all’impatto, una vettura è finita nel fossato. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve. L’incidente è avvenuto nei pressi della tangenziale e il traffico ha subito rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia municipale.

