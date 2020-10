Carambola di auto in via Tramello, sul posto la Polizia municipale

Un incidente si è verificato nella mattinata di venerdì 30 ottobre a Piacenza, in via Tramello. Per cause da chiarire, un’auto avrebbe perso il controllo e si sarebbe scontrata con altri due veicoli. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale per i rilievi di legge, in base alle prime informazioni nessuno sarebbe rimasto ferito. La pulizia del manto stradale da liquidi e detriti rimasti a terra a causa dell’incidente è stata a cura di Sicurezza e Ambiente.

