Garage pieno di elettrodomestici, scatta la denuncia per ricettazione

Numerosi elettrodomestici e utensili nuovi sono stati scoperti in un garage di San Giorgio e il proprietario è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione. I militari della stazione locale che da qualche tempo stavano effettuando accertamenti su alcuni furti avvenuti a Piacenza e nel box di San Giorgio hanno trovato televisori, lavatrici, trapani, smerigliatrici e altri utensili di vario genere. L’intera refurtiva per un valore di migliaia di euro è stata sequestrata. Le indagini proseguono per cercare di capire la provenienza e la destinazione del materiale. Fra le varie ipotesi anche il sospetto che questi elettrodomestici possano essere stati trafugati da qualche magazzino del polo logistico di Piacenza.

