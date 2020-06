Potenziata l’illuminazione in via Genova e via Roma. Transenne in Cittadella

Completati i lavori di potenziamento dell’illuminazione pubblica in via Genova e via Roma. In particolare, su piazzale Genova, si è provveduto all’aggiunta di due proiettori a muro e tre corpi illuminanti sui paletti della ciclabile nell’area antistante il liceo Respighi e il Pubblico Passeggio. In via Roma, invece, sono stati sostituiti cinque fari con un aumento della potenza del 50 percento ed è stato aggiunto un nuovo punto luce all’incrocio con via Pantalini, all’altezza dei giardini Merluzzo.

“Più luce significa garantire maggiore sicurezza ai cittadini e per la circolazione stradale, oltre che rendere la città più bella e fruibile”, commenta l’assessore ai lavori pubblici Marco Tassi: “Per questo motivo riteniamo prioritario, come amministrazione, l’implementazione e il miglioramento dell’illuminazione pubblica, un progetto su cui siamo impegnati da tempo e che proseguirà anche nei prossimi mesi andando a interessare tutta la città, dal centro storico alle frazioni, privilegiando le aree che presentano da questo punto di vista le maggiori criticità e problematiche”.

L’amministrazione comunale ha inoltre provveduto a transennare l’area dell’ex biglietteria di piazza Cittadella, “per mettere in sicurezza – spiega l’assessore Tassi – la pavimentazione pericolante”.