Erbacce, sporcizia e marciapiedi pericolosi: “Degrado in piazza Cittadella”

Cubetti di porfido mancanti, buche, erbacce e cocci di vetro. La zona dell’ex biglietteria di piazza Cittadella si trova in una condizione di degrado assoluto, come segnalano alcuni residenti: “Di sera ci sono anche cattive frequentazioni che rendono l’area insicura “. Sullo sfondo dell’edificio fatiscente della vecchia stazione dei pullman, si nota anzitutto un vero e proprio scorcio di “giungla urbana”: polloni cresciuti oltremisura alla base degli alberi, lunghi ciuffi di vegetazione e cespugli selvatici, il tutto a fare da cornice a graffiti, manifesti abusivi e scritte volgari sulle pareti. La cassetta della posta è semi-distrutta. E i marciapiedi accanto all’ex capolinea del trasporto pubblico – ricoperti di mozziconi di sigarette – sono quasi impraticabili: rattoppi d’asfalto, crepe e dissesti caratterizzano (per usare un eufemismo) il passaggio pedonale, proprio a pochi passi dal parcheggio per le auto.

