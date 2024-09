Benedizione degli alberi in Cittadella, don Cesena: “Sono fonti di vita”

“Diamo la benedizione con l’acqua segno di vita per questi alberi che sono qui per darci la vita”. Nella mattina di lunedì 16 settembre don Pietro Cesena ha celebrato la benedizione di piazza Cittadella su richiesta di un gruppo di residenti della zona contrari al progetto che prevede la realizzazione di un parcheggio interrato e il conseguente abbattimento di quindici esemplari tra cedri e tigli e della vecchia stazione degli autobus.

Lo stesso don Cesena si è detto totalmente contrario all’abbattimento di quelli che ha definito “fonti di vita”. L’iniziativa è stata promossa da Luciano Donati che per diversi anni è stato presidente del Comitato botteghe del borgo di Piacenza. “È una ribellione ad una decisione del Comune di Piacenza e alla devastazione dell’ultima piazza con alberi in città per ricavarne un parcheggio sotterraneo – le sue parole -. Ci siamo consultati fra varie persone che contestano questa decisione di abbattere cedri e tigli e abbiamo pensato alla benedizione, per chi crede è una cosa buona”.

Alla benedizione ha partecipato una decina di persone. “A ognuno di questi alberi è stato dato un nome proprio per evidenziare che si tratta di esseri viventi – le parole del parroco della chiesa dei Santi angeli custodi di Borgotrebbia -. È da pazzi abbatterli”.

