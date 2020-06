Alpini: nel 2019 donati 70mila euro e 3.500 ore di volontariato

“Onorare i morti aiutando i vivi” è il motto degli alpini che concretamente si realizza ogni giorno a favore delle comunità in cui operano le Penne nere. Nel 2019 gli alpini piacentini hanno collezionato 3.500 ore di volontariato e hanno donato oltre 70mila euro per varie iniziative: è quanto contenuto nel “Libro verde della solidarietà” presentato durante l’assemblea dei delegati ospitata nel suggestivo scenario dei chiostri del convento di Cortemaggiore. Le Penne nere guidate dal presidente sezionale Roberto Lupi hanno partecipato con cappello, mascherina e distanziamento all’Assemblea dei delegati che era slittata dal mese di febbraio a causa dell’emergenza Coronavirus.

L’epidemia ha duramente colpito la Sezione con diversi lutti. Il presidente Lupi ha confermato che a breve verrà organizzata una messa per ricordare chi è “andato avanti”. I tradizionali raduni previsti quest’anno sono slittati al 2021 compresa l’Adunata nazionale di Rimini. Anche la Festa Granda provinciale in programma a Bettola si svolgerà il prossimo anno. Per il 2021 le candidate ad ospitare il raduno provinciale erano Ferriere, Monticelli e Ziano. Il prossimo febbraio è in calendario la votazione per capire a chi verrà assegnata la manifestazione che si svolgerà nel 2022. Durante l’assemblea sono stati eletti i consiglieri sezionali con la riconferma di Roberto Ronda, Gianni Magnaschi, Luigi Faimali, Giorgio Corradi, Giovanni Carini e Luigi Mercori. Il consigliere Leopoldo Gogni ha comunicato la rinuncia alla candidatura. Revisore dei conti è stato confermato Gino Luigi Acerbi mentre i tre delegati all’Assemblea nazionale sono Roberto Buschi, Graziano Franchi ed Ernestino Marchini. E’ stato inoltre presentato ufficialmente Pietro Busconi nuovo direttore della rivista sezionale Radio Scarpa. Busconi riceve la stecca da Dino Lombardi, al timone da oltre 30 anni.