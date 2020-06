Castel San Giovanni, altri 130 mila euro stanziati per l’emergenza sanitaria

Il comune di Castel San Giovanni ha stanziato altri 130 mila euro per l’emergenza sanitaria. La maggior parte servirà a finanziare contributi per l’affitto a famiglie che sono state messe in difficoltà dall’emergenza sanitaria. Una parte serviranno a rifinanziare i buoni spesa e il resto i voucher sociali, sempre per famiglie a cui il coronavirus ha ridotto le entrate e quindi i mezzi di sostentamento

