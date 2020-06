Temporali in arrivo oggi e domani. L’allerta meteo della protezione civile

Ancora temporali in arrivo sul Piacentino. Lo rende noto una allerta meteo della Protezione civile dell’Emilia Romagna che evidenzia “condizioni di marcata instabilità con probabilità di rovesci e

temporali nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17”. Nel pomeriggio di oggi le precipitazioni potranno esserelocalmente intense, si concentreranno sull’Appennino centro-occidentale e tenderanno ad esaurirsi in serata. Dalla mattina di domani saranno “sparse a prevalente carattere temporalesco, localmente di forte intensità, riprenderanno sulle zone collinari e nel corso della giornata si estenderanno in modo irregolare alle zone di pianura, con maggior interessamento di quelle prossime al Po”.

