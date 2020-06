Frontale con un’auto, grave incidente per il ciclista Nicola Rossi

Brutto incidente per il ciclista piacentino Nicola Rossi che ieri, 17 giugno, è rimasto gravemente ferito dopo un frontale con un’auto. Ancora da chiarire le cause dello scontro, avvenuto lungo Strada della Lovina tra Pittolo e Quarto. Il giovane atleta del Team Lorenzo Mola – Piacenza Cycling Academy, in seguito alla caduta, ha riportato la frattura della mandibola, la lacerazione di un ginocchio e un serio problema ad una vertebra.

Con cinque vittorie, sei secondi posti e quattro “medaglie di bronzo” Rossi è stato uno dei migliori Allievi italiani nel 2019. Diciassette anni compiuti a gennaio, Nicola abita a Pittolo, in questa stagione è passato Juniores nelle fila del Pedale Casalese Lorenzo Mola Piacenza Cycling Academy.