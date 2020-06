Il salute virtuale dei remigini di Castello: “Felici solo coi nostri amici”

Giorgia ha una simpatica parlantina. Adele è più dolce del miele. Edoardo canta e balla ad ogni canzone. E Tommaso ha una voglia di giocare che non va mai via. Si sono presentati così alcuni dei piccoli alunni dell’asilo di Castel San Giovanni, protagonisti di un video realizzato insieme a educatrici e famiglie. I “remigini” – cioè i bambini iscritti alla prima elementare a partire da settembre – hanno dato vita a una festa virtuale, arricchita da un filmato di saluto alquanto divertente. Pur con una nota di amarezza: “La scuola è finita in un modo un po’ strano – dicono gli alunni di Castel San Giovanni – senza nemmeno poterci prendere per mano. Abbiamo imparato che solo stando con i nostri amici possiamo davvero essere felici. Risate, giochi, musica e passeggiate: tanie bei momenti da ricordare…”.

La realizzazione del video ha concluso il percorso di didattica a distanza portato avanti in questi mesi di lockdown da Coronavirus.