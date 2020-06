Altra ditta di pellame nel mirino dei ladri, il colpo salta all’ultimo

Ancora un tentato furto nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno in valdarda. A Lugagnano, in una ditta che produce borse e accessori in pelle, poco dopo la mezzanotte, è scattato l’allarme anti-intrusione. Sul posto sono immediatamente accorsi gli uomini di Sicuritalia Ivri che hanno individuato un uomo nascosto nel parcheggio dietro ad una vettura. Una volta vistosi scoperto, il malvivente si è dato alla fuga nella zona boschiva adiacente all’area occupata dalla ditta, facendo perdere le proprie tracce. Ladri in fuga ma colpo saltato con i carabinieri che hanno dato avvio agli accertamenti per individuare i protagonisti dell’”impresa notturna”. Anche giovedì scorso, una ditta di pellame di Fiorenzuola è stata oggetto di un raid saltato all’ultimo istante dopo un furioso inseguimento tra ladri e forze dell’ordine.

