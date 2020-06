Auto controsenso in via Castello: “Viabilità in tilt per il cantiere di via Taverna”

C’è stato un vero e proprio cortocircuito viabilistico in via Castello a Piacenza. Nell’ambito del cantiere di riqualificazione della vicina via Taverna, infatti, il senso di marcia è stato invertito, rendendo possibile il passaggio solo da viale Malta verso piazza Borgo. Tra ieri e oggi, però, molti automobilisti si sono immessi in via Castello in contromano. “Speriamo che non avvenga un incidente frontale – dice un residente – perché la maggior parte delle persone è abituata a entrare nella strada nella direzione opposta”.

