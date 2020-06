Grazia Pradella, nuovo Procuratore Capo di Piacenza: “Darò il massimo per questa città”

In servizio da oggi

“Sono emozionata e onorata per questo incarico che ricoprirò con grande passione e umiltà, cercando di conoscere il territorio e di mettermi al servizio con tutta l’esperienza maturata in 30 anni di carriera”. Sono le prime parole espresse da Grazia Pradella, da oggi, 25 giugno, Procuratore Capo di Piacenza.

Pradella vanta un curriculum di tutto rispetto: in magistratura dall’età di 23 anni, si è occupata della strage di Piazza Fontana, quando era sostituto procuratore al Tribunale di Milano. Ha svolto inchieste sul crimine organizzato, sul terrorismo internazionale, sui servizi segreti deviati e su quella che è passata alla storia come “la clinica degli orrori”, Santa Rita di Milano, dove venivano eseguiti interventi inutili solo a scopo di lucro. Pradella, che arriva dalla Procura di Imperia, è stata al centro di una vicenda che ha visto la raccolta di 60mila firme a suo favore quando, nel 2014, le venne tolta la scorta che le era stata assegnata per il suo impegno nel combattere le infiltrazioni mafiose.

“Ciò che ho imparato alla procura di Milano è stata la passione per il lavoro – spiega – ma anche l’umiltà. Darò il massimo delle mie possibilità a questa provincia”.