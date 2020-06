Calcetti ancora vietati, ma c’è chi si “arrangia” in piazza Cavalli

Cresce sempre di più in moltissimi piacentini la voglia di tornare finalmente a giocare a calcetto. Giovedì scorso sarebbero dovuti ripartire tutti gli sport di contatto, compreso il calcetto: così aveva infatti annunciato il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, ma il Comitato tecnico-scientifico ha bloccato tutto all’ultimo dato che ancora “non ci sarebbero le condizioni per prendere decisioni in contrasto con le raccomandazioni sul distanziamento fisico”.

La “palla” è quindi passata al ministro della salute Roberto Speranza, la cui decisione in merito è tuttora attesa.

Problema che non si sono posti alcuni ragazzini che, nel pomeriggio di ieri, senza mascherina ma rigorosamente distanziati, hanno giocato a pallone sul selciato di piazza Cavalli.