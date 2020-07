Sottopasso ferroviario, al via i lavori. Bonifica entro l’estate

La.prossima settimana l’area di cantiere per la costruzione del sottopasso alla stazione dei treni di Castel San Giovanni verrà delimitata. Entro estate l’area verrà bonificata per poi partire finalmente con i lavori. Dopo diversi annunci e false partenze, a causa anche dello stop imposto dal Coronavirus, questa dovrebbe essere la volta buona per i tanto attesi lavori di cui dal 2017 si parla.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà